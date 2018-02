Emprego na indústria de SP cresce em junho

O nível de emprego cresceu 0,52 por cento em junho ante maio, com ajuste sazonal, o equivalente à abertura de 15.500 vagas. Sem ajuste, houve alta de 0,62 por cento.

Dos 22 setores pesquisados, 15 relataram contratações em junho, três informaram demissões e quatro divulgaram estabilidade do emprego.

Em termos percentuais, os destaques de alta do emprego foram os setores de Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com avanço de 2,5 por cento sobre maio, e Metalurgia, com ganho de 2,1 por cento.

Em número de vagas, as maiores altas do emprego industrial foram de Produtos alimentícios, com 5.105 novos postos, e Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com 1.728 novas vagas.

No primeiro semestre, o emprego industrial paulista registrou aumento de 6,61 por cento, com a geração de 154.500 novos postos.

No acumulado do ano, o destaque de contratações entre os setores foi Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis, com salto de 31,2 por cento.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)