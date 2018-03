Empresa abre 'primeiro hotel de areia do mundo' na Inglaterra

Uma companhia hoteleira da Inglaterra inaugurou o que diz ser o primeiro hotel de areia já construído no mundo. A instalação fica na praia de Weymouth, em Dorset, no sudoeste da Inglaterra e foi criada por uma empresa local para celebrar o retorno dos turistas ao litoral inglês por ocasião da chegada do verão. Para construir o hotel, um time de quatro escultores trabalhou por 14 horas diárias durante sete dias e precisou de uma escavadeira para lidar com as mil toneladas de areia usadas na estrutura. O hotel já está recebendo hóspedes e oferece quartos duplos e de casal. O pernoite custa £10 (R$31), mas não há banheiros ou telhado. "As camas são feitas de areia, então entra areia em todo o lugar, principalmente entre os dedos", afirmou Mark Anderson, criador do hotel. Apesar do aparente desconforto, Anderson afirma que se hospedar no hotel tem suas vantagens. "A melhor coisa é pela manhã, quando as ondas batem na porta - que ótimo jeito de acordar", comentou. Segundo ele, o hotel é a maior estrutura de areia já construída no Reino Unido e ficará aberto ao público até ser destruído pela chuva. Uma pesquisa da empresa Laterooms.com, que oferece reservas pela internet, estima que cerca de 37 milhões de veranistas irão aproveitar as praias britânicas neste ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.