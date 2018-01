Empresa anuncia dois novos modelos do Segway A fabricante Segway anunciou nesta semana o lançamento de dois novos modelos de seus patinetes ´high tech´ com o anúncio dos novos i2 e x2. Os veículos elétricos, que usam giroscópios e processadores especiais para se manterem de pé, apresentam mudanças na forma de dirigir os veículos: agora, basta se inclinar na direção desejada para virar o veículo (antes, o movimento do corpo do usuário apenas ditava se o Segway ia para frente ou para trás). Chamada de ´Leansteer´, a tecnologia já foi incorporada ao modelo i2, que deve custar cerca de US$ 5 mil no mercado norte-americano. Há até mesmo uma versão ´off-road´ do Segway, o x2, que pode ser usada na lama, terra ou areia, e que terá preço sugerido de US$ 5495. Ambos os modelos têm velocidade máxima de 12,5 milhas por hora (cerca de 20 Km/h) e autonomia para até 38 Km com uma carga completa de bateria. Controle remoto Os novos Segways também podem ser acionados à distância por meio de um controle remoto sem fio, que também permite manobrar os veículos. O dispositivo ainda serve como um alarme, avisando quando outra pessoa sobe no patinete. (Com Agências Internacionais)