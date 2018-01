Empresa anuncia novo game de 'Exterminador do Futuro'

A empresa de tecnologia Halcyon, que detém os direitos de uso da franquia Exterminador do Futuro em jogos eletrônicos, está formando sua própria subsidiária de videogames. Apesar de ainda estar começando, já anunciou a produção do primeiro jogo, a adaptação do filme Terminator Salvation: The Future Begins, continuação de Exterminador do Futuro 3 - A Rebelião das Máquinas. O game, que estará disponível para todos os formatos, incluindo consoles de nova geração, PC e videogames móveis, deverá chegar às lojas na época do lançamento do filme, em julho de 2009. Segundo o CEO da divisão de games da Halcyon, Peter Levin, a empresa preferiu criar sua própria divisão de games para manter a independência. Para ele, deixar a produção de um jogo de Exterminador do Futuro nas mãos de terceiros tira o "controle de nosso próprio destino". "Quando você adquire a propriedade intelectual e tem o controle criativo, pode estar certo que irá criar um videogame de alto nível que irá satisfazer as necessidades do mercado." Como grande parte das franquias de cinema bem sucedidas, Exterminador do Futuro tem diversos jogos eletrônicos lançados para diferentes consoles. A maioria destes games teve boa vendagem. Em maio, a Halcyon anunciou a aquisição dos direitos de Exterminador do Futuro, que antes pertencia à C2. O game vem sendo produzido há vários meses, e representantes da Halcyon chegaram a visitar o elenco e os sets do longa, que está sendo filmado em Budapeste. "Não queremos que o jogo seja o 'irmãozinho' do filme", disse Derek Anderson, co-CEO da empresa. "Ambos têm o mesmo grau de importância, e queremos que os dois tenham a mesma qualidade." Exterminador do Futuro não será a única franquia de games da Halcyon. A empresa causou rebuliço no mercado de videogames ao adquirir os direitos de adaptação dos livros de ficção científica do famoso escritor Philip K. Dick. Executivos da Halcyon afirmam que pretendem lançar jogos baseados nas obras a partir de 2010.