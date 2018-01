Empresa anuncia PABX IP 100% nacional De olho na demanda por equipamentos de telefonia que já ´conversem´ com o universo das comunicações IP (seara onde gigantes como Avaya e Cisco já batalham há anos), a brasileira Principal Telecom anunciou o lançamento de um aparelho PABX IP 100% nacional. O chamado PABX IP FLIZY, que pode ser adotado por empresas de qualquer porte, promete um custo 70% menor do que os produtos concorrentes, fora as vantagens de corte de gastos por meio das comunicações por IP (Internet Protocol). O produto também pode atender às demandas de comunicação de empresas de pequeno e médio porte, o chamado segmento SMB (small and médium business). De acordo com o diretor geral da empresa, Alexandre Flit, a solução pode ser dimensionada de acordo com o porte e necessidades da empresa. "A título de exemplo, um aparelho com 1 Tronco E1, mais 60 ramais e todos os recursos inclusos, mais a manutenção e garantia de upgrade tem custo estimado em R$ 1250,00 mensais", afirma A expectativa da empresa é faturar só neste primeiro ano 15 milhões de reais, comercializando o sistema através de uma rede de 12 revendas presentes nas principais capitais do país. ?Acreditamos tanto no Flizy que devolvemos o investimento em 60 dias caso o cliente não aprove o produto?, diz Flit Funcionamento O PABX IP é um sistema de telefonia que utiliza a rede de computadores e transforma qualquer PC em ramal. Outra vantagem é que se o PABX estiver conectado à Internet, o usuário pode utilizar o telefone em qualquer parte do mundo como um ramal, sem custo de ligação, independentemente da distância. A solução incorpora também as principais características de um PABX IP, além de um Sistema Unificado de Mensagem (Unified Message System), que integra a caixa postal ao sistema de e-mail, SMS (Short Message System) e Web. O Flizy tem ainda sistema de conferência, gravação, URA (unidade de resposta audível), servidor de fax, módulo para call center, painel de gerenciamento para telefonista e bilhetagem.