Empresa apresenta navegador de internet 'tridimensional'

A companhia de internet SpaceTime lançou a primeira versão oficial de seu navegador em 3D. A nova ferramenta transforma os sites em um universo tridimensional, que podem ser manipulados pelos usuários de várias maneiras. "Esperamos mudar totalmente o modo como as pessoas usam a web", disse o presidente da SpaceTime, Edward Bakhas, em comunicado divulgado durante a Consumer Electronics Show (CES). O download gratuito da versão 1.0 do navegador SpaceTime pode ser feito diretamente no endereço www.spacetime.com, no qual também é possível assistir a um vídeo explicativo apresentado por Bakhas.