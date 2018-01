Empresa atualizará portal voltado a favelas no Rio O site ´Viva Favela´ foi criado há cinco anos para integrar todas as 741 favelas do Rio de Janeiro. Com cerca de 181 mil mensais, o endereço se tornou um ponto na internet para ações de inclusão social e digital, mantendo links com outras favelas em 350 cidades brasileiras. Agora, a o site terá uma renovação com a adoção de ferramentas de inteligência coletiva Icox, que deve ser adotada pelo site até o final do ano, para facilitar a formação de fóruns e grupos de discussões. O Icox ainda vai prover o site de outras ferramentas interativas blogs, fotoblogs, enciclopédia, enquetes, agenda e outros Criado em julho de 2001, o portal Viva Favela cobre áreas tão diversas quanto cultura, emprego, esportes, serviço, diversão, economia e cotidiano. Traz também notícias de interesse das comunidades em tempo real. A plataforma Icox, de criação e gerenciamento de comunidades virtuais, foi desenvolvida pela consultoria Pontonet com o apoio de recursos da Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro).