Empresa brasileira aprimora ferramenta para portais A presença cada vez maior de empresas na internet traz consigo a criação de ferramentas de administração de sites, o que conta inclusive com a participação de desenvolvedoras brasileiras. Uma delas, a Navita, quer facilitar o controle de conteúdo nos portais com sua ferramenta de administração: a Navita Portal, que ganhou uma nova versão. Uma das características da solução é a leveza, associada à facilidade de uso: cada área da companhia pode cuidar da administração de informações em um site sem precisar do apoio de áreas técnicas. A leveza á garantida pelo uso da tecnologia Java, o que permite à ferramenta rodar em qualquer ambiente (Windows, Linux ou Unix). Volume Mesmo nos casos em que existem grandes empresas como veículos de mídia ou universidades, a solução Navita Portal ainda traz a vantagem de suportar o balanceamento de carga, ou seja, pode distribuir o processamento de várias solicitações simultânea pelos micros da organização sem comprometer a performance na hora de publicar conteúdos Segundo Fábio Nunes, diretor de tecnologia da Navita, a ferramenta ainda tem a vantagem de poder integrar outras aplicações corporativas ao sistema do portal usando tecnologias como ASP, Java e PHP, o mesmo acontecendo com sistemas de bancos de dados e webservices. De acordo com a empresa, a mais recente edição da ferramenta consumiu cerca de R$ 650 mil em desenvolvimento. "Apostamos na combinação de uma interface de fácil utilização e a leveza, que permite baixar custos de manutenção e implantação", afirma Nunes.