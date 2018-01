Empresa brasileira expande linha de segurança biométrica A brasileira Tauá biomática está expandindo sua linha de produtos com três modelos de leitores de smart cards (cartões inteligentes, com chips embutidos) da linha ZYT. Os produtos são voltados para o mercado de controle de acesso a dados e aplicações em empresas. Os ZYT Combo, ZYT/OD e ZYT Smart utilizam internamente o sistema operacional Linux, que executa as verificações de segurança internamente e não em um software executado no PC à parte, aumentando sua confiabilidade. O ZYT Combo traz ainda uma opção que combina a segurança do smart card com a impressão digital, graças a um sensor que identifica o usuário por suas características pessoais. Segundo a Tauá, a solução já foi adotada no Brasil pelos escritórios da Xerox, para autenticação de acesso. Níveis Já o ZYT/OD é uma solução de acesso físico, que aumenta a segurança e o controle de entrada de pessoas em locais restritos. O equipamento é conectado a um sensor de porta, que só é aberta após a inserção de um cartão e da identificação da impressão digital. O produto permite o cadastramento de até 40 pessoas. O produto mais simples é o ZYT Smart, uma leitora de smart card sem a função biométrica. Para aplicações mais simples, a solução atende principalmente as exigências para emissão de nota fiscal eletrônica. Proteção Os produtos da linha ZYT também são compatíveis com aplicações de assinatura digital, como o e-CPF, emitido por organismos certificadores no Brasil, permitindo a assinatura digital e documentos pela internet. Os aparelhos da Tauá pertencem a uma categoria chamada de ´resistente à violação´, ou seja, que impede que invasores tentem alterar seus componentes internos de validação para falsificar dados ou assinaturas digitais. Segundo Márcio Lima, diretor da empresa, todos os produtos são projetados, desenvolvidos e fabricados no Brasil, sendo voltados para o mercado corporativo, bancos e governo. O produto mais simples, o ZYT Smart, custa cerca de R$ 50,00 a unidade, enquanto que o ZYT Combo e ZYT/OD custam, respectivamente, R$ 408,00 e R$ 560,00.