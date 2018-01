Empresa brasileira lança ferramenta online de produtividade A consultoria especializada em produtividade Tríade do Tempo anunciou o lançamento de uma versão online de uma ferramenta de controle de tempo e organização, o Neotriad, uma versão de aplicativo que a empresa comercializa para empresas e profissionais. O Neotriad possui recursos de gerenciamento pessoal básicos como agenda, tarefas, contatos e informações. Ele também possui um gerenciador de metas, projetos e conhecimento. Segundo Christian Barbosa, presidente da empresa, a ferramenta foi criada para auxiliar usuários de programas como o Outlook Express (que carece de módulos de agenda e gerenciamento de contatos) e tem por objetivo ajudar o usuário a ser mais produtivo, a partir do conhecimento de como ele gasta seu tempo. Com módulos diversos de classificação, o Neotriad permite que o usuário gerencie o tempo gasto por atividade, gerando gráficos de aproveitamento ?Não somos mais um sistema de colaboração ou agenda na Internet. Temos uma metodologia para ensinar pessoas a usarem as ferramentas para ganharem tempo", diz Barbosa. Segundo o executivo, equipes podem compartilhar recursos pela internet, compartilhando agendas, tarefas e projetos, além de metas de trabalho e arquivos. O serviço pode ser experimentado gratuitamente por 30 dias. Depois desse período apenas a agenda de compromissos continua grátis. Para quem quiser assinar, existem planos a partir de R$ 12,00 mensais. "Pela nossa experiência, 77% dos usuários que empregam a ferramenta diminuem a quantidade de atividades consideradas urgentes", finaliza Barbosa. O software já conta com 30 mil usuários cadastrados.