Empresa brasileira lança ferramentas online para imobiliárias

A brasileira HTC Soluções criou um pacote para gerenciamento de serviços imobiliários via Web. Chamada de Top Imobiliária, a solução permite administrar, vender e gerir os negócios relacionados a imóveis remotamente, pela internet. Fornecido em regime sob demanda, ou seja, a empresa interessada não precisa adquirir licenças de software ou servidores, o pacote permite ao administrador acompanhar de qualquer computador conectado à internet as saídas de imóveis, visualizações no site, e-mails enviados, ou seja, tudo que ocorreu na sua imobiliária. "A Top Imobiliária levou um ano para ser desenvolvida e acreditamos que é uma boa opção para o mercado de imóveis, já que a internet tornou-se uma das principais fontes de propaganda e informação deste mercado", afirma Helton Falusi, diretor da HTC. O produto também possibilita a geração de relatórios detalhados e pode ser personalizado de acordo com a necessidade do cliente. A proposta da Top Imobiliária é organizar informações para que o administrador ofereça um atendimento diferenciado e possa tomar decisões de acordo com estatísticas geradas pelo sistema. "Além de tudo isso, o que tem mais atraído as empresas deste setor é a questão do custo mensal, que fica em torno de R$ 550,00 no primeiro ano. O sistema é licenciado gratuitamente, sendo esta taxa relacionada à criação do site, manutenção do sistema e hospedagem de todos os serviços", afirma Falusi. Após o primeiro ano, os custos mensais podem cair mais de 50%. O executivo ressalta que este mercado tem em sua maioria pequenas e médias empresas, que não possuem estrutura para grandes investimentos em TI por serem sensíveis a preço. A empresa afirma que já tem alguns clientes utilizando o sistema, e novos projetos em andamento, pretendendo atingir cerca de 35 imobiliárias no próximo semestre.