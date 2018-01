Empresa chinesa compra divisão de telefonia celular da Philips A empresa China Electronics Corp (CEC) assinou um acordo para adquirir a divisão de telefonia móvel da Philips. A CEC, que já se encarregava de fabricar os celulares da Philips na China, assumirá o controle de toda a unidade, um negócio avaliado em 400 milhões de euros. A operação pode ser concluída no final do ano, e ainda está à espera dos relatórios de auditoria da companhia, assim como das permissões governamentais para a aquisição. A divisão de telefonia móvel da Philips conta com 240 empregados no mundo todo, 180 dos quais se encontram na China e em Hong Kong, e o restante no leste da Europa. Segundo o acordo, a CEC, um dos maiores fabricantes de celulares do mundo, receberá uma licença para utilizar a marca Philips durante os próximos cinco anos. Segundo os analistas, a empresa deseja entrar com força no mercado internacional, deixando para trás sua imagem de fabricante terceirizado. Já a Philips, que possui uma pequena fatiado mercado de telefonia celular, dominado por empresas como Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson e LG, decidiu investir em setores mais lucrativos.