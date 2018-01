Empresa chinesa exige que Google mude de nome

A empresa chinesa Beijing Guge Science and Technology está processando a subdivisão do Google na China por considerar o nome comercial da gigante multinacional muito similar ao seu, de acordo com reportagem publicada nesta sexta-feira, 14, no jornal Washington Post. Segundo o porta-voz da corporação chinesa, o caso tem atrapalhado o trabalho da Beijing Guge Science, já que inúmeras pessoas cometem o engano de ligar para a pequena empresa, enquanto queriam, na verdade, contactar o Google. "Nós apenas queremos que o Google mude seu nome comercial", afirmou Tian Yunshan à Reuters. Yunshan disse ainda que as exigências já foram feitas e que agora a empresa aguarda a decisão da justiça. A Google não confirma a informação sobre o caso.