Empresa cria mundos virtuais de robôs e bonecas para crianças

A fabricante americana de brinquedos Playhut entrou no mercado de mundos virtuais com dois ambientes online seguros para crianças a partir de seis anos, divididos em meninos e meninas. A informação é da agência Magnet. Um dos ambientes é dedicado aos garotos, e outro às garotas, ambos sob a marca GoLive2.com Kraze, com o objetivo de permitir aos usuários jogarem online, vestirem personagens virtuais e fazerem novos amigos, conforme noticiou o site Webware. Para os garotos, está disponível o Wowbotz, um universo de robôs. Já as garotas podem entrar no Mystikats Kutties, um mundo de bonecas. Depois de cadastrarem seus filhos, os pais recebem um e-mail de aprovação que, quando aprovado, permitirá às crianças fazer amigos, enviar mensagens e criar álbuns pessoais de vídeo e fotos. Segundo o anúncio oficial, os mini-jogos renderão dinheiro virtual que poderá ser trocado por itens decorativos para adquirir peças de robôs ou roupinhas das bonecas, dependendo do mundo escolhido. Interessados podem verificar o site GoLive2.com, onde poderão cadastrar seus filhos ou então ver uma demonstração de como funcionam ambas as redes. A Playhut não é a única fabricante a dedicar ambientes virtuais para crianças: a Mattel e a Hasbro possuem sites de jogos online que estão entre os 15 mais visitados entre as crianças, de acordo com pesquisas da firma de análise ComScore. A popular boneca Barbie também ganhou recentemente um mundo virtual para garotas que está ligado ao lançamento de bonecas que acompanham tocadores MP3.