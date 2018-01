Empresa cria site de relacionamento para 'cinquentões'

Um site de relacionamentos sociais no estilo do Orkut e do MySpace foi lançado nesta quarta-feira, na Inglaterra, para a população acima dos 50 anos. O site Saga Zone foi desenvolvido pelo grupo Saga, especializado em produtos e serviços para as pessoas com mais de 50 anos. Cerca de 13 mil usuários já se inscreveram no site, que inclui fóruns de discussão que vão desde dicas de jardinagem até conselhos sobre relacionamentos. O site vem sendo testado há quatro meses e o usuário mais velho tem 87 anos. A agência que monitora empresas de comunicação na Grã-Bretanha, a Ofcom, afirmou, em agosto, que a população acima dos 50 anos é responsável por 30% do tempo gasto online na Grã-Bretanha. O professor de psicologia Cary Cooper, da Universidade de Lancaster, na Inglaterra, disse à BBC que a comunicação online tem seu espaço. "As pessoas se aposentam em diferentes regiões do país e não vivem perto de sua família mais próxima", afirmou Cooper. "O Saga Zone é bom porque vai envolver as pessoas mais velhas em mais uma tecnologia." "Mas essa geração nunca vai acabar com o contato olho no olho porque está acostumada a isso, e é o que eles gostam de fazer", acrescentou o psicólogo. "E espero que nenhum de nós abondone a comuncação cara-a-cara." "Mesmo em escritórios, você vê pessoas mandando e-mails umas para as outras a três mesas de distância. Isso é louco", concluiu Cooper. O executivo chefe da Saga, Andrew Goodsell, disse que "a internet é um local onde as pessoas com mais de 50 anos estão aumentando sua presença". "O Saga Zone é um local onde as pessoas podem se conhecer e conversar sobre assuntos importantes para eles, sejam eles divertidos ou sérios." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.