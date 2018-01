Empresa cria software para autodestruir dados de laptops

A firma inglesa Virtuity está com uma proposta diferente para manter a segurança em notebooks empresariais: um sistema que mapeie as áreas de permissão para as quais o dispositivo pode ser levado e que, caso sejam ultrapassadas, causará o apagamento dos dados contidos no disco rígido. Visite o site do produto O site The Inquirer afirma que o sistema de rastreamento sem fio se chama Backstopp e utiliza o endereço IP, tags RFID e localização GPS para saber onde está a máquina. Se esta for movida para um local não autorizado, o bloqueio e a autodestruição podem ser disparados. Se a máquina possuir uma webcam, é possível programá-la para capturar imagens de qualquer que seja o usuário operando a máquina e transmiti-las silenciosamente através da rede. "A grande maioria (dos laptops) não é roubada por seus dados, mas o receptor comumente se depara com eles e os utiliza para fins criminosos. Esta solução previne este uso ilícito", comentou Dean Bates, diretor de tecnologia da empresa. O software, vendido pelo preço de 10 libras (aproximadamente US$ 20) ao mês, oferece relatórios para que os administradores saibam quais laptops contêm quais dados e o nível de segurança da máquina, noticiou o site VNUNet. Futuramente, a empresa também planeja adicionar ao Backstopp funcionalidades de conexão via GPS, para garantir que, mesmo sem uma conexão Wi-Fi, a segurança da máquina seja garantida. Embora a medida possa parecer extrema, é uma solução contra o crescente número de furto de laptops, como o ocorrido com a Petrobras na semana passada, e pode ser uma alternativa para empresas que desejem ter um controle maior sobre seus dados sigilosos. As informações são da agência Magnet.