Empresa da Nigéria processa 'laptop de US$ 100' por plágio

Alguns meses depois de o famoso "laptop de US$ 100" (chamado XO) ser anunciado na Nigéria, uma empresa do país decidiu processar a ONG One Laptop Per Child (OLPC - um laptop por criança, em português) e seu presidente, Nicholas Negroponte, por uma suposta quebra de patente. A informação foi publicada pelo site Marketwire. A companhia se chama Lagos Analysis (americana) com uma subsidiária na Nigéria, a Lancor Manegement Limited. A ação movida no dia 22 de novembro contesta a origem do design do teclado usado no XO, cuja patente RD8489, segundo a Lancor, pertence à empresa. A companhia nigeriana estaria enfrentando perdas comerciais e tenta impedir a OLPC de fabricar, vender, distribuir ou oferecer o "laptop de US$ 100". A Lancor é pioneira no desenvolvimento de teclados multilíngues com quatro teclas "shift" e caracteres programados para digitar diversos tipos de acentos, símbolos e marcas ortográficas. A tecnologia teria sido registrada pela empresa com o nome de Shift2 e é usada pela fabricante de teclados Konyin. "Tratamos a propriedade intelectual como um de nossos mais importantes produtos", afirma o presidente da Lancor, Adé G. Oyegbola.