Empresa de análise de dados Hortonworks pede registro para IPO

Os softwares da empresa ajudam clientes como Facebook, Twitter, eBay e Amazon.com a classificar e lidar com o chamado Big Data.

O Big Data também é uma parte fundamental da Internet das Coisas, termo que se refere à conectividade de dispositivos, que vão de carros a alarmes de incêndio.

Com sede em Palo Alto, Califórnia, a Hortonworks surgiu de uma cisão do Yahoo em 2011, fundada por uma equipe de engenheiros de software que trabalham na implementação do Apache Hadoop, um software de código aberto.

O Yahoo detém participação de 19,6 por cento na Hortonworks, enquanto a empresa de capital de risco Benchmark Capital Partners detém outros 18,7 por cento. Hewlett-Packard, Teradata e Index Ventures também têm ações da empresa.

A receita total Hortonworks subiu cerca de 22 por cento, a 2,2 bilhões de dólares, no primeiro semestre ante um ano antes. A empresa teve lucro de 52,1 milhões dólares no período, ante prejuízo de 178,3 milhões de dólares um ano antes.

Goldman Sachs, Credit Suisse e RBC Capital Markets serão os coordenadores a oferta, segundo documento enviado à Securities and Exchange Commission, orgão regulador do mercado nos EUA.

A Hortonworks disse que pretende listar suas ações na Nasdaq sob o símbolo "HDP".

(Reportagem de Amrutha Gayatri)

((Tradução Redação São Paulo; + 55 11 5644-7712))

