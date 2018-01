Empresa de empréstimos perde dados de 1,3 milhão de pessoas Uma empresa do Texas, nos EUA, perdeu os dados de cerca de 1,3 milhão de clientes. Eles estavam em um computador de uma empresa contratada para desenvolver um novo sistema de gerenciamento de documentos. A Texas Guaranteed Student Loan, que faz empréstimos para estudantes, admitiu o sumiço na última terça-feira. O micro desaparecido continha dados como nome e número do seguro social dos clientes. A empresa contratada para o desenvolvimento, a Hummingbird, havia recebido os dados encriptados, mas os dados haviam sido abertos posteriormente e armazenados no micro que sumiu. O PC em questão, felizmente, exige uma senha para dar acesso aos dados. O problema está no risco dessa proteção ser facilmente quebrada ou contornada, revelando detalhes e informações pessoais dos clientes da companhia. A empresa também enviará notificações e cartas aos seus clientes com medidas preventivas quanto ao roubo de identidade. O roubo de informações está se tornando um dos maiores problemas para as organizações. De acordo com uma lista da Comissão Federal de Negócios nos EUA (FTC - Federal Trade Commission), consumidores norte-americanos relataram mais de 255 mil casos de roubo de identidades e de dados no ano passado.