Empresa de Internet russa Yandex planeja IPO de US$1,5 bi

Segundo informações do jornal britânico Mail on Sunday, a Yandex, companhia de busca na rede que é líder na Rússia e está entre as 7 maiores do mundo nesta área, lançaria as ações na bolsa de Londres, possivelmente no início do ano que vem.

Fontes citadas pelo jornal dizem que a empresa também avalia, como alternativa, realizar a operação na Nasdaq, a bolsa de empresas de alta tecnologia em Nova York.

Esta seria a segunda grande oferta inicial de ações de uma companhia russa da área de tecnologia em pouco tempo.

No dia 5 de novembro, o Mail.RU Group levantou 1 bilhão de dólares com um IPO em Londres.

Executivos da Yandex não estavam disponíveis para comentar a notícia neste domingo.