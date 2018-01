Empresa de Taiwan iniciará em julho produção em massa de relógio da Apple

O relógio, ainda sem nome, mas apelidado de iWatch, será a primeira incursão da Apple em produtos sobre os quais muitos continuam céticos, especialmente em relação à chance de ser lucrativa em meio à desaceleração dos aparelhos de tecnologia.

A Apple irá introduzir um relógio inteligente com uma tela que mede 2,5 polegadas na diagonal e é levemente retangular, disse uma fonte, adicionando que terá um formato levemente arcada e uma interface sensível ao toque e carregamento sem fio.

A fonte disse que a Apple espera embarcar 50 milhões de unidades no primeiro ano de lançamento do produto, mas considera mudanças nas estimativas. O relógio está em testes de produção na Quanta, que será a principal fabricante, respondendo por ao menos 70 por cento da linha de montagem final, disse a fonte.

A produção em massa terá início em julho e o lançamento comercial ocorrerá em outubro, de acordo com uma fonte.

Uma terceira fonte disse que a LG Display é fornecedora exclusiva da tela do primeiro lote a ser produzido.

O relógio também tem um sensor que monitora o pulso do usuário. A fabricante de sensores com sede em Singapura Heptagon está na lista de fornecedores do dispositivo, disseram outras duas fontes.

A Apple não comentou a informação. Quanta, LG Display e Heptagon também não se manifestaram.

(Por Michael Gold)