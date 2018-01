Empresa de Taiwan lança rival à altura do iPhone

A empresa taiwanesa High Tech Computer (HTC), fabricante de telefones celulares inteligentes, anunciou nesta quarta-feira, 14, seu próximo lançamento, o modelo Touch Cruise, parecido com o iPhone. Mas com duas diferenças que prometem incomodar a Apple: GPS embutido e tecnologia 3G para acesso à internet em alta velocidade. O HTC Touch Cruise é o terceiro celular da empresa com capacidade de navegar pelos menus sem necessidade de teclado. A aparência é similiar à do iPhone, com ícones de acesso a e-mail, mensagens de texto, calendário e agenda, que podem abrir ou fechar apenas com o toque na tela, graças à tecnologia TouchFLO. A diferença fundamental entre o HTC Touch Cruise e outros modelos da mesma empresa é o programa de navegação Tom Tom. O lançamento possui conexões Wi-Fi e Bluetooth, além de acesso à rede 3G para usar a internet com velocidade de 1 MB - mais rápido que a tecnologia Edge utilizada pelo iPhone, que alcança apenas 200 Kbits/segundo. O Touch Cruise utiliza o sistema operacional Windows Mobile 6 Professional, da Microsoft, tem câmera de 3 megapixels com autofoco, leitor de MP3 e conexão para cartões de memória microSD de até 128 MB de RAM. O novo smartphone deve estar à venda a partir de dezembro.