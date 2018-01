Empresa desenvolve bateria com refil para laptops

Células de combustível desenvolvidas no Reino Unido podem ser uma opção para fornecer energia a laptops no lugar de baterias recarregáveis. Segundo a empresa CMR Fuel Cells, localizada em Cambridge, em breve computadores portáteis poderão funcionar com a fonte alternativa, muito compacta e eficiente. A informação é da agência London Press Service. A promessa é que usuários não precisem mais desligar os laptops e procurar tomadas para plugar e carregar a bateria; eles poderão trocá-la enquanto o micro funciona. A novidade é possível por causa de um cartucho com metanol. Quando acaba a carga, usuários podem trocar por outra, como se colocasse um refil na caneta. Engenheiros da CMR estão trabalhando em protótipos que devem ser menores, mais baratos e eficientes que as células de combustível atualmente usadas nas baterias de lítio. A companhia usa inteligência colaborativa para adaptar a tecnologia à maioria dos PCs e laptops fabricados na Coréia do Sul e Japão. A empresa também faz parte de um grupo formado pela Intel que estuda e desenvolve a nova geração de recursos portáteis de computação. Eles trabalham com a meta de tornar essa tecnologia viável para o público geral em 2010. A principal diferença entre os dois sistemas de alimentação dos equipamentos eletrônicos é o material usado no catalisador da bateria. Em vez da platina, empregada em ambos os lados das células de combustível, usa-se outros metais, para fazer com que ar e combustível possam se misturar. "Não foi uma descoberta momentânea. Conversando com um de nossos executivos durante um café, falamos sobre as diferenças entre mecanismos de carros e computadores", afirma Michael Priestnall, CIO da empresa britânica.