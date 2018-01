Empresa disponibiliza concorrente online e gratuito do Office Quem precisa editar textos e não tem um software à mão já pode contar com um aplicativo gratuito: o ThinkFree, pacote de automação de escritórios que se propõe como uma alternativa online e gratuita para editar softwares e planilhas. Atualmente numa versão beta (de avaliação), o aplicativo segue na mesma linha do pacote Office da Microsoft, com a diferença de que não exige a instalação de programas no PC. Para utilizar os aplicativos, basta fazer uma inscrição no site do serviço, o que também dá direito a 1 GB de espaço de armazenamento na Web para arquivos. Todos os programas são carregados diretamente no programa navegador, que deve suportar a linguagem Java (usada nos programas). Além disso, os aplicativos salvam os documentos nos formatos do Office, com as extensões .doc, .xls e .ppt.