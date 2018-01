Empresa divulga os vírus mais ativos em julho

Contrariando a tendência dos dois últimos meses, as ameaças via e-mail voltaram a crescer, ultrapassando os códigos maliciosos que atuam por discador analógico Segundo levantamento mensal divulgado pela empresa de segurança digital Fortinet, os códigos maliciosos via e-mail foram os de maior incidência em julho. A ameaça mais ativa foi a W32.Netsky.P@mm, um worm de distribuição em massa que usa o próprio mecanismo SMTP (de comunicação por e-mail) para enviar cópias aos endereços de e-mail presentes no disco rígido. Ele pode ser espalhado também por programas de compartilhamento de arquivos. A empresa alertou também para a disseminação de cartões eletrônicos por e-mail. Segundo a companhia, o verão nos Estados Unidos é uma época onde é tradicional a troca dos chamados e-cards, com diversas finalidades. A dica de não abrir estes e-mails e manter os antivírus atualizados, como sempre, continuam válidas. "Na verdade, a única inovação em toda esta tempestade de e-cards está no seguinte fato: se você, por engano ou não, requisitar a página principal em vez de copiar o código malicioso inteiro no seu navegador (ou clicar nele, quando o HTML estiver desativado em seu e-mail), o servidor web absorve os recursos da caixa infectada que ele se apropria e serviria para o usuário como uma carga de javascripts maliciosos. Considerado JS/Agent.KD e variantes, esses javascripts tentam técnicas básicas de exploração de navegador, para colocar mais trojans no seu disco rígido", explica Guillaume Lovet, diretor da equipe de pesquisa global, da Fortinet. Veja abaixo a lista dos códigos maliciosos mais ativos de Julho de 2007, segundo a empresa: 1. W32/Netsky.P@mm 9.52% 2. HTML/Iframe_CID!exploit 8.42% 3. W32/Bagle.DY@mm 4.71% 4. W32/Dialer.PZ!tr 3.62% 5. W32/Grew.A!worm 3.09% 6. W32/ANI07.A!exploit 2.88% 7. W32/Netsky!similar 2.66% 8. W32/Bagle.GT@mm 2.53% 9. W32/Sober.AA@mm 2.30% 10. W32/Virut.fam 2.27%