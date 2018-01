Empresa diz que 90% dos PCs estão infectados com spyware A ausência de softwares de proteção e o desconhecimento de usuários está levando a uma infecção massiva de computadores por programas espiões, os chamados spywares. Usados para roubar informações, escravizar os micros e ainda observar os hábitos dos internautas, estes aplicativos invasores estariam em 90% das máquinas ligadas na internet, segundo anunciou relatório da empresa de segurança Webroot, relativo ao primeiro trimestre deste ano. Os spywares tiveram um crescimento de 15% no período, na comparação com o trimestre anterior. Segundo a empresa, mais de 87% dos PCs do mundo estariam contaminados com algum tipo de spyware, contra 74% no último trimestre de 2005. O grande problema é que estes programas podem infectar um computador numa visita rotineira a um site na internet: de acordo com a Webroot, já existem mais de 427 mil endereços suspeitos de espalhar spyware na internet. Entre todos os PCs analisados, a Webroot comprovou que mais de 29% haviam sido atacados por trojans. Os micros de mais da metade das pequenas e médias empresas também estão infectados. O roubo de dados não é a única fonte de prejuízo, alerta a companhia: a queda no rendimento dos computadores influencia negativamente na produtividade das empresas. O relatório indica que 65% das empresas de pequeno e médio porte sentiram a redução no rendimento das máquinas, que afetou os resultados financeiros em 35% das companhias.