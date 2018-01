Empresa diz que é iminente o lançamento do iPhone Não é de hoje que a Apple se alimenta dos rumores em torno do lançamento de um celular da empresa e que teria o software de gerenciamento de músicas iTunes incluso. Quando a empresa anunciou o lançamento do Rokr, em parceria com a Motorola, houve uma certa decepção, pois a expectativa era de um produto com grande capacidade e com o design típico dos produtos da Apple (o Rokr se baseava no modelo E398 da Motorola e tinha apenas 512 MB de memória). Mas agora parece que o chamado iPhone deixará o mundo dos boatos para chegar às prateleiras. Ao menos é isso que a empresa de pesquisas Visiongain afirmou, dizendo que o produto sairá juntamente com o lançamento da Helio, uma nova operadora móvel virtual que deve entrar em operação em breve nos EUA, como resultado da parceria entre a provedora Earthlink e a empresa de telecomunicações coreana SK Telecom. A empresa, que já teria recebido investimentos de US$ 440 milhões, deve subsidiar a fabricação de celulares cheios de recursos e que terão várias características consideradas inovadoras para o segmento de telefonia móvel, como funcionalidades VoIP embutidas. A Apple, até aqui, não divulgou nenhuma informação a respeito do novo produto. Enquanto isso, vários designers mostram na internet modelos-conceito que procuram antecipar como será um possível telefone da Apple.