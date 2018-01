Empresa diz que helicóptero tinha perfeitas condições

A empresa de taxi aéreo Helimarte confirmou em nota, neste sábado, ser proprietária do helicóptero modelo Esquilo, que caiu em Bertioga, litoral de São Paulo, causando a morte de cinco pessoas. Segundo a empresa, a aeronave fazia o trajeto Guarujá-São Paulo quando ocorreu o acidente.

A empresa informou que a aeronave estava em perfeitas condições de voo e aeronavegabilidade e que colabora com a apuração do ocorrido. "Profundamente compungida, a Helimarte lamenta a perda das vidas dos nossos passageiros e de nosso piloto e se solidariza com suas famílias", diz a nota.