Empresa do Japão cria robô enfermeiro

Uma empresa no Japão desenvolveu um robô enfermeiro que pode levantar e carregar pessoas que têm problemas para se locomover sozinhas, como idosos e deficientes físicos.

O robô aumentaria a mobilidade dessas pessoas e reduziria o esforço daqueles que cuidam delas.

Chamado de RIBA (Robô para Assistência Interativa ao Corpo), ele pode erguer uma pessoa de até 61 kg de uma cama ou de uma cadeira de rodas usando os braços.

"O Japão é uma sociedade em processo de envelhecimento, e a demanda para o cuidado de idosos, como levantá-los da cama ou da cadeira de rodas, vem crescendo" diz Toshiharu Mukai, chefe da equipe que criou o robô.

O RIBA é semiautomático, o que diminui o risco de acidentes. Sensores nos braços e no peito do robô permitem que ele seja controlado por enfermeiros com apenas um toque, para ajustar o movimento e a direção.

Os sensores também detectam o peso da pessoa nos braços do robô e calculam como esse peso deve ser distribuído.

Os criadores dizem que ainda não têm planos de colocar o robô no mercado, mas esperam que em um futuro próximo a tecnologia possa ajudar a população idosa do país.