Empresa é proibida de vender ingressos para Rock in Rio O juiz da 3ª Vara Empresarial do Rio, Antonio Augusto de Toledo Gaspar, deferiu liminar para determinar que a empresa Alencatur Ltda. retire de sua página na internet, no prazo de 48 horas, a oferta de ingressos para o Rock in Rio 2013. O festival ocorrerá de 13 a 22 de setembro. A empresa também está proibida de comercializar bilhetes por qualquer outro meio de comunicação, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10 mil. Para o juiz, a venda é abusiva, desleal e em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.