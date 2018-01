Empresa fabricará celular GSM com VoIP no Brasil A operadora de telefonia VoIP Voice Global vai iniciar a fabricação no Brasil de telefones celulares com funcionalidade de voz sobre IP. A empresa anunciou que tem a meta de produzir 15 mil aparelhos até o final do ano em Ilhéus, na Bahia, nas instalações da brasileira Ipex Corp. ?Transferir ao Brasil a responsabilidade do desenvolvimento do equipamento GSM VoIP é de significativa importância para nós, não somente por reter divisas em terras brasileiras, mas porque isso afeta o custo final do produto?, diz Sergio Ribeiro, presidente da Voice Global. Quando pronto, o celular poderá ser utilizado em operadoras GSM (como Claro, TIM e Oi), podendo estabelecer ligações de VoIP por meio de conexões de dados GPRS, no caso, atrelado ao serviço VoIP da Voice Global, com menores custos para ligações regionais. O aparelho, o IPX 600, deverá chegar ao mercado brasileiro com custo aproximado de U$ 500.