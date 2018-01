Empresa fornece ERP com financiamento do BNDES A fornecedora de aplicativos de gestão empresarial People Solutions divulgou nesta semana que o seu pacote de administração GestãoWeb já pode ser adquirido com financiamento do BNDES(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) com financiamento de longo prazo, juros baixos e taxas fixas. A iniciativa beneficia empresas de pequeno e médio porte, desde que sejam portadoras do Cartão BNDES, o qual pode ser adquirido por todos que estão em dia com as obrigações com o INSS, FGTS, RAIS e demais tributos federais. Através do Portal de Operações do Sistema do BNDES, o comprador pode fazer a solicitação do GestãoWeb virtualmente e com a garantia da instituição financeira como intermediadora do negócio. Segundo o diretor da People Solutions, Jorge Dias, a medida faz parte de uma estratégia da ampliação das vendas do ERP. "Com o financiamento, temos a expectativa de aumentar nossos compradores, possibilitando que muitas empresas possam usufruir dos benefícios de um sistema de gestão empresarial", afirma. O GestãoWeb está disponível no Portal de Operações do Sistema do BNDES em sua versão completa, incluindo os seguintes módulos: Financeiros, Suprimentos, Comercial, Contábil, Fiscal, Workflow, Contratos, CRM, gestão de projetos. Os investimentos em serviços de consultoria e implantação também podem ser financiados dentro das mesmas condições e ser inclusos no financiamento.