Empresa incentiva criação de comunidades virtuais latinas

A empresa argentina Looppa apresentou nesta quarta-feira, 5, em Buenos Aires, uma plataforma para que companhias da América Latina criem suas próprias comunidades virtuais para atrair e manter clientes. "Cada vez mais usuários estão na rede e as pessoas dedicam mais tempo à internet que a outros meios, por isso as empresas têm a possibilidade de fazer negócios e fidelizar clientes", declarou Juan Martín, gerente da Looppa. Ele acrescentou que as marcas "precisam de uma relação mais próxima com o cliente e a ferramenta adequada hoje em dia é uma comunidade virtual". As comunidades virtuais criadas pela Looppa serão um canal de comunicação interativo no qual se poderá informar sobre novidades e eventos da empresa e desfrutar de entretenimento com a possibilidade de carregar vídeos, arquivos de áudio ou fazer bate-papo. A Looppa apostou no novo suporte porque "as comunidades líderes atuais são de origem européia ou americana. Talvez por isso, os latino-americanos não interajam por problemas de idioma ou culturais", destacou Martín. Além disso, cada empresa terá seu próprio endereço URL, para que assim possa gerenciar diretamente a comunidade e criar uma imagem de marca "que não tenha que passar pelo design da Looppa, mas seja algo próprio", explicou. A vantagem da plataforma sobre blogs e sites de fotos é que "em uma única comunidade são oferecidos todos estes serviços unificados", assegurou. A campanha de promoção da nova ferramenta para empresas começará no início de 2008, anunciou a companhia, e prevê um investimento de US$ 1,5 milhão com lucros a partir do segundo ano. As comunidades virtuais devem se concentrar na América Latina e em 2012 ampliar o mercado para Portugal e Espanha.