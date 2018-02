Empresa indenizará morador por acidente com gás A Companhia Estadual de Gás (CEG) terá que indenizar em R$ 100 mil, por danos morais e estéticos, um morador do Encantado, na zona norte do Rio de Janeiro, que sofreu queimaduras em 37% do corpo por causa do vazamento de gás. A decisão é da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça.