Empresa indica se site está vulnerável a ataques A preocupação com a segurança na internet está fazendo com que as mais variadas empresas incorporem uma camada de serviço com este foco. Exemplo disso é o chamado ´hacker Safe - Site blindado´, fornecido pela empresa de hospedagem de sites.comDomínio. A empresa, que atua no segmento de pequenas e médias empresas pelo serviço Bighost, está usando uma solução da norte-americana ScanAlert, para checar os sites de clientes e fazer uma varredura em busca de vulnerabilidades potenciais. A idéia é prover, com baixo custo, um nível de checagem que exigira das empresas a contratação de uma consultoria especializada, mas a um custo menor. A ferramenta faz 32 mil diferentes testes de segurança, e ainda checa novas vulnerabilidades graças ao monitoramento feito em diversos serviços de divulgação de novas falhas em endereços especializados na internet.