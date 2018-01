Empresa inicia venda do software MathCAD no Brasil A brasileira PTC começou a comercializar no Brasil um novo aplicativo para a área de engenharia: o MathCAD, software de cálculo matemático para a área de projetos, engenharia mecânica, civil e industrial. Primeiro produto da PTC dirigido a consumidores finais, o MathCAD passou a fazer parte do portfólio da empresa com a aquisição da produtora do aplicativo, a MathSoft, que aconteceu em abril deste ano por US$ 63 milhões. ?Os cálculos estão no coração da engenharia. Mesmo assim, muitas empresas ainda executam e controlam esse trabalho à mão ou em calculadoras?, comenta Hélio Samora, diretor da PTC para América Latina. O MathCAD já está integrado com Pro/ENGINEER, software de projetos CAD 3D da PTC. A integração dos dois softwares facilitará os trabalhos dos projetistas, que ao automatizar os processos, tendem a reduzir os erros de cálculo. Os usuários das duas soluções podem associar qualquer arquivo do MathCAD com um conjunto ou peça do Pro/ENGINEER através de um vínculo bidirecional entre os aplicativos.