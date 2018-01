Empresa interessada em telefonia celular em São Paulo é desclassificada A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) desclassificou nesta terça-feira a única empresa interessada em adquirir permissão para explorar uma quarta licença de telefonia celular na região metropolitana de São Paulo. A empresa Unicel foi considerada fora dos critérios porque apresentou como garantia um depósito equivalente a 1% do preço mínimo de R$ 93,8 milhões, graças a uma liminar judicial. O edital, no entanto, estabelecia o depósito de 10%. A Anatel conseguiu cassar no Tribunal Regional Federal (TRF) de Brasília a liminar e, com isso, o leilão foi declarado sem interessados. A agência tentava mais uma vez vender as sobras de permissões para exploração da banda E da telefonia celular no estado de São Paulo e em seis estados do nordeste (Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte). Essas regiões são as únicas que não dispõem de quatro operadoras de celular, como estabelece o plano original da agência reguladora. O representante da Unicel, José Roberto Melo, disse que vai recorrer da decisão e alegou que a Unicel não poderia ter sido desclassificada porque atendeu aos outros requisitos do edital para se credenciar ao leilão e a suspensão da liminar afetou unicamente o critério das garantias. A empresa solicitou da Anatel um prazo de três dias para depositar o dinheiro restante, mas a agência de licitação não concordou.