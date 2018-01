Empresa investe em novo certificado digital para e-commerce De olho nos sites que querem oferecer segurança nas compras eletrônicas, mais empresas passam a disponibilizar mecanismos de proteção no mercado brasileiro. A mais nova entrada neste mercado é a SecSign, companhia que irá representar a norte-americana ControlScan no mercado brasileiro e em outros países da América Latina. A tecnologia da ControlScan é certificada pela empresa de crédito MasterCard e visa evitar a ocorrência de fraudes no e-commerce, um grande problema para os lojistas virtuais e uma fonte de dores de cabeça para usuários lesados (que têm seus dados de cartões de crédito furtados) e operadoras de crédito. "Tanto as empresas quanto os consumidores brasileiros serão beneficiados pelas soluções da ControlScan. As empresas descobrirão que o uso de nossos selos traz uma grande vantagem competitiva, o que significa uma importante redução na desistência das compras quando já em fase final e um significativo aumento nas vendas online", afirma Ivo Machado, diretor de novos negócios da SecSign. Segundo Machado, o mercado brasileiro é muito carente de serviços que tenham boa qualidade associada a preços competitivos, pois ainda se está desenvolvendo uma cultura de segurança da informação; por isso, as pessoas precisam entender o quanto ela é importante e deve ser considerada. Por exemplo, ao efetuar compras on line, os consumidores devem ter certeza da autenticidade do site, sua segurança e da segurança interna da empresa que manipula os dados e é nessa lacuna de mercado que a SecSign está apostando para oferecer seus serviços. ?Nos Estados Unidos, empresas de comércio eletrônico que utilizam as certificações da ControlScan alcançam aumentos médios de pelo menos 12% em suas vendas on line. Por isso, o investimento em segurança é cada vez mais fundamental?, explica Aaron Biddar, CEO da ControlScan. Dificuldades Mas não será fácil promover a tecnologia da ControlScan no mercado local. É que a solução da empresa cobre outras etapas do processo de segurança interna nos sites de comércio eletrônico e muitas empresas estabelecidas consideram já ter segurança ´suficiente´ para suas operações. "É muito comum ouvirmos de empresas que eles já têm um certificado digital e que é isso que os clientes querem, a exibição de um cadeado no site, porém é importante atentar as mudanças entre as quais, a preocupação dos internautas com a segurança de seus dados devido ao aumento no número de fraudes na internet", diz Machado. Segundo o executivo, apenas a exibição do selo de autenticidade será vista e percebida pelos clientes como um complemento à segurança dos sites, pois o certificado garante apenas a autenticidade, e daí a necessidade do uso de selos que garantam a segurança externa, o controle da privacidade, da identidade dos usuários (forma como as empresas tratam os dados internamente) e da ética da empresa, um conjunto que dará aos internautas a segurança e tranqüilidade de compras no site que os exibe. "Nossa estratégia é desencadear um plano de ações que demonstre a sociedade o conceito real de segurança e como podemos através de algumas ações simples nos proteger contra ações ilícitas e diminuir dessa forma o número de fraudes", explica o executivo. De acordo com Machado, muitas empresas ainda não adequaram seus sistemas a normas técnicas existentes no Brasil e que regulam a questão do acesso a informações. "A norma técnica ISO 17799, que trata sobre a segurança da informação nos ambientes, dita em seu capítulo 9 uma série de referências ao controle de acesso às informações, sendo essa uma fonte sobre como tratar internamente e de forma adequada os dados. Porém, como essa norma é mais utilizada em grandes empresas, os internautas na maioria das vezes se deparam com o mesmo problema. O site é autêntico? É seguro? Mas e depois que minhas informações estiverem internamente na empresa, ainda existem riscos? Eles não têm como saber se essa empresa realmente existe", alerta.