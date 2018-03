Empresa já patrocinou entidade contrária à lei antifumo Entidades dos setores de bares, restaurantes e hotéis que ocuparam o plenário da Assembleia Legislativa nas audiências públicas que discutiram o projeto de lei do governador José Serra (PSDB) que bane o cigarro de ambientes fechados, públicos ou privados, receberam patrocínio e doações da indústria do tabaco em 2006 e 2007. Fazer lobby não é crime no País, mas as associações negam ter feito a defesa dos interesses das fabricantes.