Empresa japonesa desenvolve cerveja de cevada 'espacial'

A cervejaria japonesa Sapporo produziu a primeira cerveja a partir de cevada descendente de plantas germinadas no espaço. A cevada usada nas cervejas vem da segunda geração que descende de plantas cultivadas na Estação Espacial Internacional em 2006, a partir de sementes fornecidas pela própria Sapporo. As sementes passaram cinco meses no espaço, antes de serem cultivadas dentro da EEI, para testar os efeitos da radiação sobre elas. As plantas cresceram e depois foram enviadas de volta à Terra. O projeto é uma parceria da Sapporo com a universidade de Okayama e a participação da Academia Russa de Ciências, que pesquisam a adaptabilidade e os ciclos de vida de plantas no espaço. Foram produzidos 100 litros da cerveja espacial, com graduação alcóolica de 5,5%. A maior parte da bebida será usada em experiências, mas 30 casais serão selecionados através de um sorteio, para degustar a Cevada Espacial em um evento em seis fábricas da Sapporo, no mês que vem. Os interessados têm que ser residentes no Japão e podem se inscrever até o dia 15 de dezembro. Ao contrário de outras cervejas da Sapporo, está é feita exclusivamente de cevada. A empresa afirma que, aparentemente, não há diferença entre a cevada espacial e a cevada cultivada na Terra. Segundo a empresa, a cevada pode ser cultivada facilmente no espaço. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.