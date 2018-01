Empresa lança ´cama´ para gamers A distribuidora Leadership aposta num novo produto para gamers deitarem e rolarem. Literalmente. A Home Theater Game Bed 2.1 traz som embutido com 1000 Watts de potência em dois alto falantes e um subwoofer, caixa acústica específica para tons mais graves e que traz a sensação de vibração em partidas. O acessório inusitado usa saídas de som gerais, o que torna a cama compatível com PCs e qualquer outro console como o Playstation2, Gamecube, Xbox, permitindo até que suas caixas sejam conectadas a um tocador de música digital como o iPod. O Game Bed tem preço sugerido de R$ 399 no mercado brasileiro.