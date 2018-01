Empresa lança discos Blu-ray e HD-DVD no Brasil

Ainda não se sabe qual formato vai prevalecer, mas já há no mercado brasileiro os dois novos tipos de discos de alta definição: Blu-ray e HD-DVD. A fabricante Multilaser acabou de lançar no País as mídias capazes de armazenar muitos mais dados e suportarem filmes em alta definição. Veja também: Samsung lança tocador Blu-ray no Brasil Quem vai ganhar a guerra dos formatos? O disco Blu-ray tem capacidade de até 25 GB (o equivalente a mais de 5 DVDs ou mais de 20 CD-Rs) e é atualmente o disco compacto de maior capacidade no mercado. A mídia é própria para a gravação de filmes em alta definição, videogames de última geração e backups de arquivos grandes. O preço de cada disco é R$ 99 para o consumidor final. Já o HD-DVD tem capacidade de 15 GB e possui aplicações semelhantes às do Blu-ray. O HD-DVD tem o preço sugerido de R$ 59. "Consideramos importante oferecer ao consumidor as duas opções, mesmo por que já existem no Brasil aparelhos específicos para a leitura e gravação dessas mídias", afirma coordenador de produto da Multilaser, Danilo Angi. "Em um futuro próximo, também pretendemos lançar no país as versões dupla camada destas mídias, que oferecem o dobro de capacidade de armazenamento de dados. As duas mídias não são compatíveis com leitores e gravadores de DVD comuns. É necessária a aquisição do gravador/leitor específico para cada tipo.