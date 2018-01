Empresa lança ferramenta de e-learning para celulares

A produtora brasileira Ciatech, de soluções de treinamento digital, o popular e-learning, acaba de lançar uma nova plataforma que pretende viabilizar treinamentos por meio de telefones celulares. O nome da solução, nada original, é Mobile Learning e já pode ser utilizada por empresas que precisam treinar profissionais em campo, como consultores ou vendedores. A proposta de valor, no caso, é a mesma do e-learning feito em frente ao PC: garantir que treinamentos sejam feitos, segundo a conveniência de horário, e agora de local, do usuário. Segundo Alex Augusto, CEO da Ciatech, a empresa já tem pronta para oferecer aos seus clientes esse tipo de treinamento. "Os cursos oferecidos através do Mobile Learning estão integrados com a plataforma LMS ATENA, que gerencia os eventos de treinamento remoto e que distribui e permite o acesso às informações". De acordo com o executivo, os cursos são desenvolvidos de forma adequada às restrições técnicas (versão do flash mobile) e instrucionais no tocante ao tamanho da tela dos smartphones, preservando recursos gráficos e a interatividade. Os serviços de treinamento em redes móveis podem ser contratadas tanto pelas empresas usuárias como por operadoras interessadas em disponibilizar essa modalidade de serviço aos seus clientes corporativos.