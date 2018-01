Empresa lança nova linha de thin clients no Brasil A fabricante de placas-mãe e dispositivos Tecnoworld está lançando uma nova linha de thin clients com a linha WinLight. A tradução literal do termo thin client explica a natureza destes equipamentos: mais leves, e dependentes de um servidor que centralize as aplicações, podem ser uma alternativa até 40% mais barata na hora de equipar uma empresa com uma estação de trabalho. É o caso de grandes redes varejistas, como Telhanorte e C&C, que usam thin clients da empresa. Outra vantagem é a segurança: diferente de um PC convencional, os thin clients impedem que o usuário baixe e instale programas sem o controle ou o conhecimento da companhia. É claro que os thin clients têm limitações: sua capacidade limitada de processamento impede o uso em tarefas mais intensivas, como no manuseio de arquivos multimídia, por exemplo. Mas, segundo a empresa, isso não impede que telecentros adotem estes aparelhos em projetos de inclusão digital ou mesmo em órgãos públicos, onde a exigência seja a consulta ou inserção de dados simples em aplicações de cadastro, com o manuseio de texto simples ou dados numéricos. Leveza A Tecnoworld pretende fabricar 3 modelos do WinLight, todos com o processador VIA C3 de 800 Mhz, da Via Technologies. Por não gerar muito calor, dispensa o uso de um Cooler (mecanismo de resfriamento) e resulta em um equipamento mais compacto O primeiro, o WinLihgt CE, traz navegador customizado, memória de 128MB (com expansão de até 1GB), rede 10/100 Ethernet e pode guardar dados em chips de memória de até 512 Mb. Outro modelo é o WinLight Xpe, que usa o mesmo chip e que traz aplicativos de acesso para ferramentas corporativas no ambiente Sun Enterprise 6.0 e Citrix ICA 9.0. Há ainda uma versão em Linux, com o WinLight LNX, que traz ainda o suporte a Java e terminais de ambientes de código aberto. Os três modelos trazem ainda teclado, 6 portas USB, porta PS/2 para teclado e outra para mouse, uma porta paralela e outra serial. O preço final dos aparelhos fica vinculado à quantidade de máquinas por projeto e detalhes da configuração.