Empresa lança 'serviço de traição' pelo celular

Uma empresa canadense que promove infidelidade entre casais está lançando um serviço que permite aos usuários enviarem mensagens pelo celular como maneira de praticar traição de "forma segura e em qualquer lugar".

A agência Ashley Madison, criada em 2001 em Toronto, afirma ter criado o novo serviço para atender à crescente demanda do público por novos artifícios para "trair de forma discreta".

"Antes da traição pelo celular, muitos dos nossos clientes usavam nossos serviços a partir de seus computadores do trabalho. Agora eles poderão enviar mensagens dentro do metrô a caminho do trabalho, enquanto esperam no aeroporto, ou então de casa, enquanto suas mulheres assistem à televisão", afirmou o fundador da agência, Noel Biderman, casado e pai de dois filhos.

"Milhões de pessoas já disseram que teriam um caso extraconjugal se tivessem a oportunidade. Pois aqui está", completou.

Mais clientes

Os interessados no serviço, que tem como slogan "Sexo na Palma das Mãos", podem se registrar com a agência de graça, mas precisam comprar créditos para enviar mensagens por celular ou e-mails.

O site cobra US$ 49 (cerca de R$ 100) por cem créditos ou US$ 249 (aproximadamente R$ 524) por mil. Cinquenta créditos são suficientes para enviar 60 minutos de mensagens instantâneas ou dez e-mails para diferentes destinatários.

A agência, que vem investindo em campanhas publicitárias, vem ganhando destaque nos meios de comunicação. Nos últimos meses, Noel Biderman foi entrevistado em vários programas de auditório, inclusive pelas redes de TV CNN e Fox News.

A Ashley Madison viu seu número de clientes aumentar de um milhão para 3,6 milhões nos últimos 12 meses.

