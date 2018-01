Empresa lança software jurídico dividido em módulos A brasileira NasSoft está lançando no Brasil o Legal Works 5.0, aplicativo voltado ao segmento jurídico e que visa facilitar a administração das atividades de advogados e juristas, com recursos de administração de andamentos processuais, prazos e audiências, acordos, liminares, custas, honorários e outras funções. Outra característica do aplicativo é que ele pode ser vendido em módulos, de forma que o interessado pode adquirir só o que precisar. O sistema também permite que o consumidor expanda mais tarde as funcionalidades do aplicativo, com a aquisição de novos módulos. "O programa foi desenvolvido para facilitar a vida de advogados e dos departamentos jurídicos de empresas. No entanto, às vezes a pessoa trabalha em um escritório pequeno e não precisa de tudo o que o programa pode oferecer, então ele pode montar o que precisa e depois, se quiser, comprar outras partes conforme a necessidade", diz Nasser Lahaliyed, idealizador do programa. Também é possível assistir uma demonstração do programa na internet. Automação De acordo com os desenvolvedores, o Legal Works 5.0 pode automatizar algumas das tarefas mais corriqueiras dos escritórios de advocacia, buscando dados de clientes em bases de dados para a geração de documentos legais com poucos comandos. Há ainda aplicações como Processos On-Line para exportação de processos para os site do advogado; Notificação Processual por E-mail para informar aos clientes os últimos andamentos processuais; Controle de Ouvidorias; Reembolso de despesas; Distribuição de Honorários; Escritórios Externos; integração com os sistemas de gestão empresarial, da empresa, entre outras funções.