Empresa lança solução de segurança para smartphones A produtora de soluções de segurança Fortinet anunciou nesta semana o lançamento de um aplicativo para proteger telefones celulares, smartphones e micros de mão: o FortiClient Mobile, que é compatível com aparelhos que usam o sistema operacional Windows Mobile (versão da Microsoft para celulares e portáteis) e as versões 7.0, 8.0 e 9.0 do Symbian OS, da Nokia. O aplicativo integra proteção antivírus, filtros contra spam em mensagens de texto SMS e multimídia (MMS), um firewall pessoal e proteção para dados pessoais como informações da agenda de telefones e contatos. A solução traz ainda um módulo de rede privada virtual (VPN), que cria uma espécie de ´túnel´ por meio de mecanismos de criptografia, protegendo os dados de usuários na hora de navegar na internet. A idéia da empresa, com o aplicativo, é que usuários dos novos telefones móveis já fiquem protegidos contra as ameaças potenciais que podem atacar os novos celulares, que, ao integrarem mais inteligência em componentes internos e aplicativos, fora a conectividade com a Web e na troca de dados com outros aparelhos com tecnologias sem fio como Bluetooth, fiquem mais suscetíveis a ataques. "Hoje as sofisticadas ameaças virtuais não podem efetivamente ser combatidas por soluções de segurança de ontem, como um único antivírus, que atualmente está em milhões de dispositivos móveis", diz Frederico Tostes, gerente Regional Fortinet Brasil. "Dispositivos móveis, como smartphones, precisam de uma abordagem de segurança integrada e multifacetada, que possa proteger integralmente o usuário móvel", completa. O FortiClient Mobile pode ser comprado por usuários de telefones celulares em geral a um custo de US$ 55 por licença.