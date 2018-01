Empresa lança telefone Wi-Fi integrado com Skype A fabricante de equipamentos de rede Edge-Core está trazendo para o Brasil um telefone sem fio Wi-Fi que traz o software de conferências online Skype embutido: o VM1185T, que permite aos usuários fazer ligações de VoIP dentro da área de atuação de uma rede sem fio. O dispositivo dispensa o uso de um PC para fazer as ligações para usuários do popular software de voz sobre IP. O aparelho suporta várias das principais funções do Skype, entre eles, conferências, acesso à caixa postal e agenda telefônica de contatos. O VM1185T pesa 200g e deve ser vendido por cerca de R$ 1125 no mercado brasileiro.