Empresa lista os vírus de computador mais curiosos do ano

A empresa de segurança Panda Software divulgou uma lista com os vírus de computador mais curiosos detectados ao longo dos primeiros seis meses deste ano, e e que incluem arquivos que exploram recursos de localização, mensagens e outras funções, o que mostra que a criatividade dos programadores que criam novos vírus não tem limites. Confira a lista: O vírus mais devoto: o título vai para o worm USBToy.A, que exibe a seguinte citação da Bíblia a cada vez que o sistema é reiniciado: "No princípio, Deus criou o céu e a Terra. E a Terra estava sem forma, e desabitada. E as trevas cobriam o abismo. Deus disse: Que haja luz. E houve luz. A história precisa ser lembrada!". As maravilhas do GPS: o Trojan Burglar.A, além de roubar senhas e fazer muitas outras coisas, diz aos usuários exatamente onde o seu computador está localizado utilizando o Google Maps. Você poderá ser infectado, mas pelo menos não vai se perder… O sindicalista: o ArmyMovement.A poderia ser um orgulhoso membro do movimento sindicalista, já que ele envia um hoax com o assunto, escrito em turco, dizendo: "Aumento salarial de 50% do governo para os militares e funcionários civis". Será que foi escrito por um soldado turco com pouco dinheiro, cuja esposa trabalha para o governo? O vírus jornalista: o worm Rinbot.B poderia concorrer ao prêmio Pulitzer. Este código inclui uma suposta entrevista da CNN com o seu criador explicando o motivo dele ter criado o worm. O indeciso: o vírus se propaga via e-mail, com o nome do remetente gerado aleatoriamente. O assunto da mensagem também pode variar, assim como o conteúdo do texto. Ele inclui um anexo… também com um nome variável. E o nome do próprio código malicioso também varia? Por enquanto não, ele é o worm Piggy.B. O xereta: o XPCSpy registra as keystrokes (o que o usuário está teclando), as páginas da web visitadas, os programas executados, os e-mails, chats e mensagens instantâneas, janelas abertas e até captura screenshots do que o usuário está visualizando. O traiçoeiro: o VideoCach engana os usuários alertando-os sobre ameaças não existentes, ao exibir uma mensagem que alega a presença de malware no computador. Ele utiliza esta estratégia para levar a vítima a adquirir um determinado programa. Se o usuário não segue o aviso, o adware continuará a afirmar que o computador está infectado. Nem mesmo o Pinóquio mentia tanto. O brincalhão: o Ketawa.A ganha o título do Brincalhão do Ano. Além de outros comportamentos típicos de um Trojan, como criar arquivos ou modificar o registro, ele exibe uma tela com uma piada em indonésio. Engraçada só se você conseguir entendê-la. O melhor ator: com duas indicações ao Oscar de interpretação o prêmio de melhor ator é disputado por dois vírus, com o Harrenix.A por sua simulação de um trailer de "Harry Potter e a Ordem da Fênix" e o Pirabbean.A, que simula um trailer de "Piratas do Caribe: No Fim do Mundo". O som da música: passando para a música, o vencedor indiscutível é o worm Gronev.A, já que ele abre o Windows Media Player e toca um trecho de uma música chamada Lagu. O mais comunicativo: o título vai para o Trojan BotVoice.A, que fala com os usuários infectados através de uma gravação: "You have been infected I repeat You have been infected and your system files has been deleted. Sorry. Have a Nice Day and bye bye".