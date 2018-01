Empresa mandará torpedos evangélicos da Igreja Universal A Igreja Universal do Reino de Deus, junto com a empresa de conteúdos móveis Hanzo, vai mandar versículos bíblicos e mensagens de pastores para o celular de seus fiéis, além de notícias e outros conteúdos. Os torpedos evangélicos serão destinados aos leitores do site arcauniversal.com, site da Igreja Universal, cuja equipe de comunicação produzirá o conteúdo para a telefonia móvel. O público do serviço também poderá interagir com programas ligados à IURD como o ?Fala que eu te escuto?, programa veiculado na madrugada da TV Record, participando de enquetes. O preço varia entre R$ 0,10 e R$ 0,31 por mensagem recebida.